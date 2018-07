Acidente com ônibus mata um e deixa 12 feridos na BA Uma pessoa morreu e 12 ficaram feridas nesta manhã em Camaçari, na Bahia, após um ônibus cair em uma ribanceira. Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Estadual, por volta das 7 horas o motorista do ônibus, que fazia o transporte de funcionários de uma empresa, perdeu o controle do veículo e acabou caindo em uma ribanceira. O acidente aconteceu em uma rodovia da área do Polo Industrial de Camaçari, em frente a rotatória da Ford, de acordo com a PRE. A vítima foi identificada como Luana Mascarenhas de Oliveira, de 23 anos.