Acidente com ônibus mata um e fere 23 em SP Um ônibus com 38 passageiros bateu na traseira de uma carreta hoje na rodovia Antonio Romano Schincariol (SP-127), próximo de Itapetininga. Após o choque, o ônibus, que seguia de Foz de Iguaçu (PR) para São Paulo, tombou. O motorista Israel Kabinski, de 33 anos, morreu e 23 pessoas que estavam no ônibus ficaram feridas. Os passageiros tiveram de sair pelas janelas. As vítimas com ferimentos leves foram levadas para o pronto-socorro da Santa Casa de Itapetininga. Dois passageiros em estado mais grave foram para o Hospital Regional de Sorocaba. O motorista da carreta, que levava uma carga de produtos recicláveis, nada sofreu. De acordo com a Polícia Rodoviária, o motorista do ônibus pode ter se atrapalhado com a neblina ou dormido ao volante. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itapetininga.