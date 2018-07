Acidente com ônibus mata um e fere 48 em MG Uma pessoa morreu e 48 ficaram feridas na madrugada de hoje após um ônibus cair em uma ribanceira em Lavras, Minas Gerais. O ônibus seguia de Aparecida, em São Paulo, para Belo Horizonte, com cerca de 50 romeiros, quando apresentou um problema mecânico na Rodovia do Contorno, entre as rodovias BR-265 e MG-335. O motorista, segundo a Polícia Rodoviária, tentou parar no acostamento, mas uma roda do coletivo entrou num buraco e o ônibus acabou caindo de uma altura de 20 metros. Uma pessoa morreu, cinco tiveram ferimentos graves e outras 43 sofreram ferimentos leves.