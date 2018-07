Acidente com ônibus na BR-116 deixa 47 feridos Um acidente com ônibus da Viação Pluma, ocorrido por volta das 3h45 desta madrugada, na altura do quilômetro 33 da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Campina Grande do Sul (PR), região metropolitana de Curitiba, deixou um saldo de 47 pessoas feridas, três delas em estado grave. Entre os feridos há duas crianças de 2 anos, identificadas como João Vitor Cândido Ribeiro e Kaue Luiz Ferreira da Silva, e a adolescente Tainara Ferreira da Silva, de 14 anos, Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus, que saiu de Uruguaiana (RS) e seguia para o Rio de Janeiro pela pista sentido PR-SP, tombou e acabou se arrastando até a lateral da rodovia. Não chovia nem havia neblina naquele trecho no momento do acidente segundo a Central de Operações do Comando de Policiamento Rodoviário Federal. Por causa do acidente, a pista sentido PR-SP ficou interditada até as 6h30. A maioria das vítimas que necessitaram de cuidados especiais foi encaminhada ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande, pelos Bombeiros, ambulâncias do SAMU e pela própria Polícia Rodoviária. Até as 10 horas, não havia sido registrado boletim de ocorrência na delegacia da cidade. A polícia ainda não informou o que causou o acidente.