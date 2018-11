Acidente com ônibus na Fernão Dias deixa 25 feridos Vinte e cinco pessoas ficaram feridas em um acidente com um ônibus que seguia de Belo Horizonte para São Paulo na Rodovia Fernão Dias (BR-381) na madrugada de hoje. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PR|F|), o ônibus Scania/Busscar com placa de Curvelo (MG) seguia por uma reta quando saiu da pista e tombou em um pequeno desnível, na altura do quilômetro 840, no município de São Sebastião da Bela Vista (MG).