Acidente com ônibus na rodovia Rio-Teresópolis deixa 11 mortos

O ônibus tombou em uma das curvas da serra, deixando também vários feridos. O veículo da viação 1001 teria partido de Itaperuna, no noroeste do Estado do Rio de Janeiro, com destino à capital.

A empresa não soube precisar o número de passageiros e informou que alguns entraram no veículo em paradas durante o percurso.

Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal, a rodovia foi interditada nos dois sentidos na altura de Guapimirim.

Os feridos foram socorridos e levados de helicóptero para hospitais da região.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)