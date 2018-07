Acidente com ônibus no Rio deixa 28 pessoas feridas Um acidente entre um ônibus e um carro no Trevo das Margaridas, em Parada de Lucas, zona norte do Rio de Janeiro, deixou ao menos 28 pessoas feridas, na manhã deste domingo, segundo informações preliminares da Polícia Militar. O motorista do ônibus está entre os feridos. Já o motorista do carro, com placas de São Paulo, ainda não foi localizado, informou a polícia. Por causa do acidente o acesso à Avenida Brasil em Parada de Lucas foi interditado.