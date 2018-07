Acidente com palco de show de Madonna mata 2 pessoas

A queda do teto do palco de um show da cantora Madonna na cidade portuária de Marselha, na França, matou duas pessoas e deixou ao menos outras oito pessoas feridas. A segunda vítima fatal do acidente foi um homem britânico de 32 anos que estava sob cuidado intensivo na ala de neurocirurgia de um hospital em Marselha e morreu na madrugada de sexta-feira. O acidente ocorreu na quinta-feira. Uma equipe de técnicos estava montando o palco do espetáculo, no estádio Velodrome, quando o teto, que já estava parcialmente concluído, desabou, derrubando uma grua. A queda do teto matou no ato um trabalhador francês de 53 anos. O show, que integra a turnê Sticky and Sweet, de Madonna, seria realizado neste domingo, mas foi cancelado. "Estou arrasada com esta trágica notícia. Estou rezando por aqueles que foram feridos e por suas famílias, e ofereço a minha solidariedade para todos aqueles afetados por esta triste notícia'', afirmou Madonna, em um comunicado divulgado pela Live Nation, a empresa que produz a sua turnê. Outras oito pessoas foram hospitalizadas por conta do acidente, entre elas uma pessoa que está internada e corre risco de vida. Mais de 30 pesssoas sofreram ferimentos leves. O Velodrome é o segundo maior estádio esportivo da França, tem capacidade para 60 mil pessoas e é sede do time de futebol Olympique de Marseille. De acordo com bombeiros, o acidente ocorreu quando quatro gruas que erguiam o teto perderam a estabilidade. ''O teto começou a tremer e a cair gradualmente, como ele não caiu de uma só vez, foi possível que várias pessoas conseguissem sair'', de acordo com o vereador de Marselha Maurice Di Nocera. Um total de 50 funcionários de diferentes países estavam trabalhando na montagem do palco. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.