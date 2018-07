Acidente com passarela deixa 3 mortos no Rio Pelo menos três pessoas morreram e três ficaram feridas após serem atingidas por uma passarela de pedestres que desabou na Linha Amarela, na zona norte do Rio de Janeiro. A última pessoa resgatada é uma mulher que estava dentro de um Palio prata, que ficou completamente esmagado pela estrutura. A mulher está consciente e conversando com bombeiros, que imobilizaram uma perna.