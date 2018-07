Acidente com perua escolar fere sete crianças em SP

Pelo menos sete crianças ficaram feridas no início da tarde desta segunda-feira, 9, após um acidente com um caminhão e uma perua escolar na Avenida Conceição, na altura do número 1.300, na Vila Guilherme, zona norte da capital paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, que enviou uma equipe ao local, dois meninos foram encaminhados ao Hospital Vila Maria com escoriações nos braços. A Polícia Militar informou que as outras cinco vítimas foram levadas a hospitais da região. Todos tiveram ferimentos leves.