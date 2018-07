Acidente com perua escolar mata 4 crianças no MS Quatro crianças morreram e cinco pessoas ficaram feridas após a colisão entre uma Kombi usada como perua escolar e um caminhão, na manhã de hoje, na Rodovia BR-262, em Jardim, no Mato Grosso do Sul. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 6 horas, quando as crianças iam para a escola, na altura do quilômetro 555, na cidade de Bela Vista. Os feridos foram encaminhados para o Hospital de Jardim. Um deles está em estado grave e os outros estão em observação, segundo a PRF.