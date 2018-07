Acidente com perua Kombi deixa 6 mortos em MG Seis pessoas morreram em um acidente ocorrido na noite de ontem na BR-116, na altura do quilômetro 460, região de Engenheiro Caldas, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu uma perua Kombi que transportava fiéis que retornavam para suas residências após um culto religioso e uma caminhonete. As informações dão conta de que, na saída de uma curva, a caminhonete perdeu o controle, saiu da pista e bateu de frente contra a Kombi. Morreram Jaconias Marinho Rodrigues, condutor da caminhonete, e um passageiro não identificado. Na Kombi, faleceram o motorista, não identificado, e os passageiros Grimaldo Cândido Ribeiro, Maria Eugênia Neta Ribeiro e Maria José Loures Alves. Ficaram gravemente feridas Richele Silva Ribeiro e Matheus Ribeiro Santos, que também viajavam na Kombi. As vítimas foram atendidas no Hospital Regional de Governador Valadares. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Governador Valadares.