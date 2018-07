Acidente com quatro ônibus deixa 25 feridos em Niterói Pelo menos 25 pessoas ficaram levemente feridas num acidente envolvendo quatro ônibus e dois veículos de passeio, na manhã desta quinta-feira, 25, na Alameda São Boaventura, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os feridos foram encaminhados ao Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. A Alameda São Boaventura é uma das principais vias de acesso à Ponte Rio-Niterói. A colisão ocorreu na pista sentido Ponte, e o trânsito está congestionado no local.