Acidente com trem de carga e ônibus fere nove no Rio Pelo menos nove pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um trem de carga e um ônibus na madrugada desta segunda, 23, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma das vítimas encontra-se em estado grave. Elas foram levadas para o Hospital da Posse. O acidente ocorreu na Estrada Luiz de Lemos, no centro de Nova Iguaçu, no cruzamento com a linha férrea.