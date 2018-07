Acidente com trens fere 3 maquinistas em MG

O acidente ocorreu por volta das 7h. Uma das composições estava vazia e a outra, carregada com soja. Houve o tombamento parcial e o descarrilamento de vários vagões das composições e a linha férrea foi interditada. A Vale, responsável pela ferrovia, informou que as causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Devido à interdição, o trem de passageiros que deixaria a capital mineira com destino a Vitória (ES) não partiu. Segundo a Vale, os passageiros têm 30 dias para remarcar o bilhete ou pedir reembolso. O trem no sentido inverso deixou a capital capixaba, mas parou em Governador Valadares, no leste de Minas, de onde os passageiros seguiram viagem em ônibus disponibilizados pela empresa.