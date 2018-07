Acidente com três carros deixa dois mortos em Minas Um acidente com três carros em Alagoa (MG) na manhã de hoje fez duas vítimas fatais e feriu mais dois passageiros. Todos estavam em um Uno Mille. Os condutores dos outros dois veículos, um Volkswagen e um Mercedes-Benz, saíram ilesos. O Uno Mille invadiu a pista contrária e colidiu de frente com os outros dois veículos. Os feridos foram encaminhados para o Pronto-Socorro de Itamonte.