Acidente com três veículos mata 3 e fere 9 em MG

Com a batida, o motorista do segundo veículo perdeu o controle do carro, que rodou na pista, batendo em um carro que vinha na direção contrária. O motorista do primeiro carro, Walter Trifilio, de 53 anos, teve ferimentos leves. Três passageiros do outro veículo, L.C.A.P., de 10 anos, Cláudia Lamarca Pereira, 35 anos, e D.L.P., de 16 anos, morreram no local. O motorista Rubens Silva Pereira, de 44 anos, ficou ferido gravemente e Lucas da Silva Andrade, de 19 anos, teve lesões leves.

O motorista do terceiro carro, Sebastião Amorim Euclides, de 45 anos, V.H.A., de 10 anos, E.F.A., de 15 anos, Andréia de Fátima Batista Bruzan, de 20 anos, V.M.E., de 6 anos, e R.M.E., de 15 anos, ficaram gravemente feridos. R.M.E., de 15 anos, teve lesões leves. Os feridos foram levadas para o Hospital Pronto-socorro de Juiz de Fora, Santa Casa da cidade e para o Hospital Albert Sabin, no município.