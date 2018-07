Acidente com três veículos mata um e fere dois em SC Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro deixou um morto e dois feridos na SC-468, em Cordilheira Alta, Santa Catarina. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o engavetamento aconteceu por volta das 14 horas, quando o motorista de um dos caminhões, que transportava ração, invadiu a contramão e bateu na lateral de outro caminhão e em um veículo de passeio. O carro foi arrastado, bateu em uma árvore e se partiu em dois. Também hoje, um acidente envolvendo 13 veículos, sendo nove carros de passeio e quatro carretas, deixou pelo menos dois mortos na altura do quilômetro 3 do anel Rodoviário de Belo Horizonte, Minas Gerais. De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Estadual, o engavetamento aconteceu por volta das 10 horas e provocou cerca de 15 quilômetros de congestionamento na região.