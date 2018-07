Acidente com van de parentes de presos deixa 10 mortos

O engavetamento aconteceu por volta das 21h30, na altura do km 276, envolvendo uma van que transportava parentes de detentos das penitenciárias de Pacaembu e Dracena, um ônibus, dois caminhões canavieiros, um veículo de passeio e um caminhão. A PRE ainda não tem informações sobre o que teria causado a colisão.

Segundo a PRE, todas as vítimas, entre mortos e feridos, estavam na van. Os passageiros que tiveram ferimentos, entre eles graves e leves, foram encaminhados para hospitais da região. Por conta do acidente, a rodovia ficou interditada totalmente entre as 22 horas de ontem e 6 horas deste domingo. A PRE montou um desvio por uma estrada de terra na região.