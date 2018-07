Acidente com van de prefeitura mata 5 e fere 3 em MG

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Cinco pessoas morreram e três ficaram feridas no começo da manhã desta quarta-feira, 29, em um acidente na Rodovia BR-381, na região de Estiva, em Minas Gerais. Uma van da Prefeitura de Poço Fundo, que levava sete pacientes para os hospitais da Unicamp, em Campinas, e Beneficência Portuguesa, em São Paulo, bateu na traseira de uma carreta, por volta das 5 horas. O acidente aconteceu na pista sentido São Paulo, que permanecia com uma faixa de rolamento interditada, por volta das 10h30, com cerca de 5 km de lentidão, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Os três feridos foram encaminhados para o hospital de Pouso Alegre e não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. A Polícia Rodoviária e a prefeitura de Poço Fundo não têm informações sobre como ocorreu o acidente.