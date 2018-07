Acidente com van deixa 19 feridos em São Manuel Uma colisão entre uma van lotada de passageiros e um automóvel deixou 19 pessoas feridas, uma delas em estado grave, neste domingo (9), em São Manuel, região central do Estado de São Paulo. O acidente aconteceu na rodovia Deputado João Lázaro de Almeida Prado (SP-255), que tem pista simples. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, um carro que seguia no sentido de Igaraçu do Tietê invadiu a pista contrária e atingiu em cheio a van, que vinha no sentido oposto. O motorista do automóvel, em estado grave, foi levado para o Hospital das Clínicas de Botucatu e permanecia internado no final da tarde. Os outros feridos foram levados para um pronto-socorro de São Manuel e liberados depois de receber atendimento. Uma das faixas da rodovia ficou interditada durante duas horas.