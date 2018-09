Acidente com van deixa pelo menos 6 mortos em SP Um acidente entre uma van e um caminhão que transportava cana matou ao menos seis pessoas hoje em Itapira, a 176 quilômetros de São Paulo. Segundo informou a Polícia Rodoviária, o acidente ocorreu por volta de 6 horas na rodovia que liga o município à cidade mineira de Jacutinga, no distrito de Ataliba Nogueira. Outras três pessoas ficaram feridas e foram socorridas. De acordo com a polícia, até as 8 horas uma pessoa ainda estava presa às ferragens da van.