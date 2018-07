Acidente com van e caminhão deixa 14 feridos no Rio Cerca de 14 pessoas ficaram feridas num acidente envolvendo um caminhão e uma van na manhã de hoje na BR-101, sentido Espírito Santo, na altura do quilômetro 28, na região de Campos, no norte do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu por volta das 10 horas e os feridos - um em estado grave - foram encaminhados ao Hospital Ferreira Machado, em Campos. A rodovia ficou parcialmente interditada, mas já foi liberada. Até 12h15, o caminhão permanecia no acostamento aguardando a chegada do guincho. A van já havia sido retirada do local.