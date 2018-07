Acidente com van escolar deixa 19 feridos no Rio Um acidente que envolveu um ônibus escolar que seguia pela RJ 144, na cidade de Duas Barras, na região serrana fluminense, deixou 19 pessoas feridas na manhã desta terça-feira, 24. O veículo caiu de uma ribanceira no quilômetro 51, por volta das 7h. Duas meninas que ficaram presas às ferragens foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal de Bom Jesus do Itabapoana e para o Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo.