Acidente com van escolar deixa 5 mortos em Itapeva-SP

Os estudantes seguiam para a Escola Técnica Estadual Dr. Dario Pacheco Pedroso (antigo Colégio Agrícola), que forma técnicos agrícolas e ambientais. A van tinha acabado de sair de Itapeva e rodaria apenas 20 quilômetros até Taquarivaí.

Pelas marcas na pista e com base nas informações do motorista da carreta, que ficou ferido sem gravidade, a Polícia Rodoviária Estadual e os bombeiros acreditam que a van tentou uma ultrapassagem em local não permitido.

A direção da escola, administrada pelo Centro Estadual Paula Souza, suspendeu as aulas hoje em sinal de luto. Os corpos das vítimas foram velados em locais diferentes e eram sepultados no final desta tarde, no Cemitério Municipal de Itapeva.

Foi o segundo acidente com vítimas no mesmo local da rodovia num espaço de três horas. Antes, um automóvel havia colidido com um caminhão. O motorista do carro morreu quando era levado para o hospital.