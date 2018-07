Acidente com van escolar fere 5 crianças em São Paulo

SÃO PAULO - Cinco crianças ficaram feridas após uma van escolar colidir com um carro no cruzamento da Rua Albino de Moraes com a Rua Auriverde, no Ipiranga, zona sul da capital paulista. De acordo com os bombeiros o acidente aconteceu por volta das 13h20 desta quarta-feira, 30.

As vítimas, que tiveram ferimentos leves, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para os hospitais do Ipiranga e João XXIII. Ainda não há informações sobre a causa do acidente.