Acidente com van fere 12 na zona Oeste do Rio Doze pessoas ficaram feridas no começo da manhã deste sábado, 11, na Avenida Santa Cruz, em Santíssimo, na zona Oeste do Rio, após a van onde estavam capotar. Segundo informações do Corpo de bombeiros, o veículo capotou, bateu em um fiat Uno e colidiu em um poste. Ainda não há informações sobre o que teria causado o capotamento. Os bombeiros socorreram as vítimas, que foram levadas para os hospitais estaduais Rocha Faria, Albert Schweitzer e Pedro II. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.