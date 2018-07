Acidente com van mata quatro e deixa 14 feridos em MT

Um acidente envolvendo uma van e uma carreta deixou quatro mortos e 14 feridos na altura do quilômetro 595 da BR-070, na região de Cáceres, no Mato Grosso, na última terça-feira, 2. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 19h30, quando o motorista da van, que transportava 17 pessoas, perdeu o controle da direção e colidiu com a carreta. O motorista da van, Elias Delmiro Passos, de 33 anos, o condutor da carreta, Pedro Luiz de Oliveira, de 59 anos, e as passageiras da van Vânia Cristina Fagundes Borges, de 44 anos, e Maria da Penha Oliveira Campos morreram na hora. Todos os feridos - oito em estado grave e seis com ferimentos leves - foram encaminhados a hospitais da região. Ainda segundo a polícia, chovia muito na hora do acidente e houve derramamento da carga da carreta que transportava milho em grãos.