Acidente com van mata um e fere sete estudantes no RS

Um estudante morreu e sete pessoas ficarem feridas em conseqüência de um acidente com uma van de transporte escolar em Cruzeiro do Sul, município do Vale do Taquari, a 120 quilômetros de Porto Alegre. O acidente aconteceu no final da noite de quarta-feira, 1º, num trecho em declive de uma estrada vicinal, não pavimentada. O motorista Rodrigo Enckart perdeu o controle do veículo, que deslizou sobre o cascalho solto e capotou. Sete alunos da Escola Estadual Castelo Branco, de Lajeado, estavam a bordo, voltando das aulas para suas casas, em Cruzeiro do Sul. Todos foram levados ao Hospital Bruno Born, de Lajeado, onde Rafael Machado de Oliveira, de 17 anos, morreu nesta quinta-feira, 2. Ao final da tarde, Jéssica Carine Torres de Lima, de 16 anos, permanecia internada, em observação. Os demais já haviam sido liberados.