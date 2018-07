Segundo os bombeiros, quatro viaturas foram enviadas ao local e o helicóptero Águia da Polícia Militar (PM) também ajudou no resgate. As vítimas foram levadas ao Hospital das Clínicas e Santa Marcelina. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a via ainda estava totalmente ocupada nos dois sentidos por volta das 14h20.