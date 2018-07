Acidente com vítima bloqueia parte da Avenida do Estado

A Avenida do Estado está parcialmente bloqueada desde as 5h15 da manhã de quinta-feira, 25, no cruzamento com a Rua João Teodoro, na região da Luz, no centro da cidade de São Paulo. A pista sentido Santana foi bloqueada depois de um acidente envolvendo uma moto e um veículo de passeio. Uma pessoa morreu no local. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o motoqueiro morreu no local. Não se sabe ainda qual dos veículos passou pelo farol vermelho. A pista estava molhada e ambas as vias livres, com baixíssimo movimento de carros.