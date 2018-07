Acidente com vítimas fatais complica tráfego na Dutra

As informações são da Concessionária Nova Dutra, segundo a qual o motorista enfrenta oito quilômetros de congestionamento entre os Km 53 e o 45. O acidente ocorreu por volta das 16h05. Houve transposição da pista no sentido Rio de Janeiro.

Em direção a São Paulo, onde ocorreu o acidente, a faixa da esquerda apresentava quatro quilômetros de lentidão por volta das 18h, de acordo com a Nova Dutra.

Também na Dutra, no sentido São Paulo, em Taubaté, uma colisão traseira envolvendo dois carros de passeios provoca congestionamento do quilômetro 107 ao 113. Neste acidente não houve vítimas e a pista já foi liberada. Segundo a concessionária, a lentidão se dá por reflexo da colisão.

Na rodovia federal Fernão Dias, que liga São Paulo à capital mineira de Belo Horizonte, o motorista enfrenta oito quilômetros de lentidão no sentido São Paulo do Km 41 ao 49, em Atibaia, e do 56 ao 58, em Terra Preta, no município de Mairiporã. De acordo com a concessionária Arteris (ex-OHL), os pontos de lentidão são provocados pelo excesso de veículos na estrada.

Se na Dutra e na Fernão Dias o motorista enfrenta lentidão, na federal Régis Bittencourt (BR-116), o tráfego transcorre com tranquilidade nos dois sentidos. No complexo Anchieta-Imigrantes, que liga a capital ao litoral paulista, as condições de tráfego também são boas na tarde deste domingo. Segundo a Ecovias, empresa que administra as rodovias, o trânsito só se intensifica no trecho de serra pela Imigrantes.

Na estadual Castello Branco, o motorista enfrenta lentidão na altura de Itapevi, do Km 34 ao 30, informa a Via Oeste. A circulação de caminhões da Castello está proibida até às 22 horas. No sentido interior, o motorista trafega sem qualquer problema. O sinal é verde também para os veículos que trafegam pela Raposo Tavares, nos dois sentidos.

No sistema Anhanguera e Bandeirantes, a situação começa a se complicar. Na Bandeirantes, no sentido interior-capital, os veículos enfrentam lentidão na pista expressa, na altura de Jundiaí, do Km 65 ao 58. Pela Anhanguera, trânsito lento também em Jundiaí, do Km 63 ao 58.