Acidente complica trânsito na Dutra na chegada à SP

A colisão aconteceu em Guarulhos, na altura do km 212, na pista no sentido Rio de Janeiro - que, nos dias úteis, das 6h às 10h, passa a ser utilizada no sentido São Paulo para acomodar o alto fluxo de veículos habitual. Os veículos só foram removidos às 7h20. Só então foi possível reverter o sentido de duas faixas da pista do sentido Rio para o sentido São Paulo, passando de quatro para seis faixas.

Até 8h30, havia lentidão do km 202, em Arujá, até o km 212, onde houve o acidente. Segundo a concessionária CCR, que administra a via, o trânsito é lento por excesso de veículos, mas foi agravado pelo acidente. Há também lentidão na pista no sentido Rio de Janeiro, do km 214 ao km 210, devido a excesso de veículos.