Acidente complica trânsito na Imigrantes sentido SP A pista norte da Rodovia dos Imigrantes está com o tráfego complicado no trecho de serra devido a uma colisão. O acidente ocorreu no quilômetro 46 e o congestionamento se estende até o quilômetro 52, no sentido da capital paulista. O sistema Anchieta-Imigrantes continua operando no regime de comboios, formados a cada 30 minutos, por causa da baixa visibilidade no trecho de serra. Até as 16h30 foram formados quatro comboios em direção ao litoral, tanto na Anchieta como na Imigrantes.