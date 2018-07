Acidente complica trânsito na Marginal do Tietê em SP Uma colisão entre três veículos de passeio complicou o tráfego na Marginal do Tietê nesta manhã, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O acidente aconteceu por volta das 8h30, mas às 9h30 os carros ainda ocupavam a faixa central da pista expressa sentido Castelo Branco, próximo à Ponte Cruzeiro do Sul. Uma pessoa ficou ferida. Segundo boletim da CET, a Marginal concentrava dois piores trechos de lentidão no período. Um deles no sentido Castelo Branco, com quase dois quilômetros de lentidão, entre a Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, e outro no sentido contrário, entre as Pontes Freguesia do Ó e do Piqueri. A CET registrava às 9h35, oito quilômetros de trânsito carregado em toda a cidade.