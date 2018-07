Acidente complica trânsito na Marginal do Tietê, em SP Um acidente envolvendo dois automóveis na pista central da Marginal do Tietê, na altura da Ponte das Bandeiras, no sentido Ayrton Senna, zona norte de São Paulo, deixa o trânsito complicado na via no início da tarde de hoje. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o carro tentou desviar de um pedestre, mas acabou colidindo com outro carro. Ninguém ficou ferido. Duas faixas da direita estão interditadas.