Acidente complica trânsito na Régis, na Serra do Cafezal A faixa da direita e o acostamento da Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, estavam interditados às 8 horas desta manhã por conta de um acidente com uma carreta no quilômetro 351, na região da Serra do Cafezal. Ainda não há informação sobre feridos.