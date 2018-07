Acidente complica trânsito na Rodovia dos Bandeirantes Uma colisão envolvendo um automóvel e uma moto deixa o trânsito complicado na pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes no sentido Jundiaí(SP). O acidente aconteceu por volta das 18h30 no km 25. A vítima teve apenas ferimentos leves. Outro acidente com um caminhão também complica o tráfego na pista expressa da Rodovia Anhanguera também no sentido Jundiaí, no km 55. São mais de 7 quilômetros de lentidão.