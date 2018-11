Acidente congestiona as duas marginais em SP Uma colisão ocorrida na manhã de hoje entre um veículo de passeio e uma motocicleta próximo à Ponte Eusébio Matoso, na pista sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros, provocava um enorme congestionamento nas duas marginais às 9h30. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), além do engarrafamento formado entre as Pontes Eusébio Matoso e Castello Branco da Marginal do Pinheiros, o tráfego parado continuava pelas duas pistas da Marginal do Tietê.