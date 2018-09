Acidente congestiona Dutra em São José dos Campos Entre as principais rodovias que ligam a capital paulista ao litoral e interior do Estado, apenas a Rodovia Presidente Dutra apresentava lentidão por volta das 16 horas de hoje. A via estava congestionada em São José dos Campos, entre os quilômetros 145 e 146, no sentido capital, e do quilômetro 149 ao 146, no sentido Rio de Janeiro, em razão da interdição de duas das três faixas da pista por cerca de 40 minutos. No trecho, um motoqueiro caiu após bater na traseira de um veículo. Segundo a concessionária NovaDutra, a vítima foi levada em estado moderado para o Pronto-Socorro Vila Industrial. Na capital paulista, às 16h14, eram registrados 18 quilômetros de congestionamento. As zonas sul e norte concentravam 80% desse total. A Avenida Interlagos tinha o pior engarrafamento, de 3,6 quilômetros no sentido bairro, entre a Avenida Nossa Senhora do Sabará e a Praça Moscou, no entorno no Autódromo de Interlagos, onde ocorre neste fim de semana o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Na Marginal do Tietê, havia morosidade por 2,3 quilômetros na pista expressa, entre a Ponte das Bandeiras e a Rua José Gomes Falcão, no sentido da Rodovia Ayrton Senna.