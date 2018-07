Acidente congestiona marginais Pinheiros e Tietê As duas marginais de São Paulo acumulavam mais de 30 quilômetros de congestionamento às 9h20 de hoje por conta de um acidente envolvendo um caminhão e uma moto na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, na altura da raia olímpica da Universidade de São Paulo (USP). De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a lentidão era reflexo da interdição da pista para o pouso do helicóptero Águia da Polícia Militar, que foi resgatar o motoqueiro às 8 horas. Apesar da via ter sido totalmente liberada às 8h37, as filas, segundo a CET, se estendiam até a Rodovia Castello Branco, onde acumulava com os congestionamentos da Marginal Tietê, até a Ponte Imigrante Nordestino. Às 9h10, a CET registrava 131 quilômetros de lentidão em toda a cidade. O índice representa 15,7% das vias monitoradas.