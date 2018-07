Acidente congestiona Marginal do Tietê por 15 km Um acidente entre um caminhão e uma motocicleta prejudica a circulação na Marginal do Tietê, em São Paulo, nesta tarde. A colisão ocorreu por volta das 15h23, na pista local, cerca de 500 metros antes da Ponte das Bandeiras, no sentido da Rodovia Ayrton Senna. A fila de engarrafamento atingia 15 quilômetros na pista local, da Ponte da Vila Guilherme até a Rodovia Castelo Branco, e 14,7 quilômetros na expressa, da Rua Azurita até a Castelo. O motoqueiro ficou sob o caminhão. Foi necessário interditar parcialmente a pista e totalmente o acesso da expressa para a local. Um helicóptero Águia da Polícia Militar aterrissou no canteiro central da via, mas a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o momento, não há informações sobre seu estado nem para qual hospital foi levada.