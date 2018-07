Acidente congestiona Rodovia Castelo Branco Um acidente com uma carreta causou um grande congestionamento na Rodovia Castelo Branco nesta tarde. Uma carreta que transportava açúcar tombou na altura do quilômetro 24, da pista sentido São Paulo, na região de Barueri, por volta das 14h30. Ninguém ficou ferido, mas a carga caiu na pista, interditando duas faixas de rolamento da via. Segundo a concessionária Viaoeste, a pista foi totalmente liberada às 16h30, mas por volta das 17 horas o congestionamento ainda persistia entre os quilômetros 31 e 28. Os motoristas também encontravam lentidão entre os quilômetros 19 e 13, em direção à Capital paulista. O movimento em algumas das principais rodovias que ligam São Paulo ao interior e ao litoral do Estado está intenso, mas sem pontos de paradas, segundo informações das polícias rodoviárias estadual e federal. As Rodovias Fernão Dias e Régis Bittencourt apresentavam tráfego pesado na chegada à Capital, mas sem pontos de congestionamentos, o mesmo acontecendo na Rodovia Raposo Tavares. Segundo a concessionária Autoban, o movimento era normal no Sistema Anhangüera-Bandeirantes. As rodovias litorâneas Rio-Santos e Tamoios apresentavam pequena lentidão no trecho do km 211, na Riviera de São Lourenço, e na serra, respectivamente. As demais rodovias estavam com trânsito tranqüilo.