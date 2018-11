Acidente da Braskem não afetou ambiente, diz relatório

Caso essa condição seja mantida, as sanções administrativas contra a petroquímica tendem a ser mais brandas do que as previstas inicialmente. Com base no relatório elaborado nesta semana e no documento preliminar entregue pela Braskem, no qual a companhia confirma o vazamento de cloro na unidade instalada em Maceió, o IMA decidiu aplicar a primeira sanção administrativa à petroquímica: uma multa de aproximadamente R$ 580 mil, fundamentada na intoxicação provocada pelo vazamento às comunidades locais.

Outras sanções ainda podem ser impostas à Braskem, mas devem ocorrer somente após a entrega do relatório conclusivo da companhia. O documento, no qual constarão as causas do acidente, deverá ser entregue nos próximos dez dias. O prazo, que vencia nesta semana, foi estendido porque a petroquímica enfrenta dificuldades para detectar as razões do vazamento. "Segunda-feira teremos uma nova reunião para definirmos um prazo limite para a entrega do relatório", afirmou Oliveira. No próximo dia 7, a Braskem também deverá realizar apresentação ao Conselho Estadual de Proteção Ambiental (Cepram) sobre o assunto.

O acidente ocorreu no sábado passado, quando o rompimento de uma tubulação resultou no vazamento de cloro no local. Horas após o ocorrido, 130 pessoas deram entrada no Hospital Geral do Estado (HGE) com sintomas de intoxicação respiratória. Na madrugada de domingo para segunda-feira, outro acidente, novamente associado ao rompimento de tubulação, atingiu cinco montadores de andaimes que estavam próximos ao local. O segundo acidente, entretanto, não resultou no vazamento de cloro, segundo a Braskem.