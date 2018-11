Acidente de carro mata 3 e deixa 2 feridos na Rio-Santos

Um acidente envolvendo dois carros deixou três mortos e dois feridos, na madrugada desta segunda-feira, 21, na altura do quilômetro 407 da Rodovia Rio-Santos, na região de Coroa Grande, na Baixada Fluminense. De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta das 5h30, entre um Fiat Uno e um Kadett. Antonio Carlos Viana, de 48 anos, Jaime Câmara Martins, de 48 anos, e André Luis Cesário da Silva, de 33 anos, morreram na hora. Já Daniel Pereira de Sousa, de 28 anos, e Carlos Henrique Apolinário, de 39 anos, foram encaminhados ao Hospital Dom Pedro II. Não há informações sobre o estado de saúde deles.