Acidente de carro mata filho adotivo do governador do DF O filho adotivo do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, morreu esta manhã em um acidente de automóvel. O carro de Marcelo Vicente Martins, de 24 anos, um Celta, capotou na altura da cidade de Santa Iracema. Ainda não se sabe as causas do acidente. Marcelo foi adotado pelo governador quando tinha 13 anos. As informações são da Rádio CBN.