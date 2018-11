Acidente de carro no litoral do Paraná fere 6 pessoas Seis pessoas ficaram feridas em um grave acidente em Pontal do Paraná, no litoral do Estado, na tarde de ontem, 30. Dois carros de Colombo, no Paraná, se chocaram e capotaram no quilômetro 78 da PR 412 por volta das 17 horas.