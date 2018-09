Acidente de carros termina em incêndio de quiosque Um acidente envolvendo dois carros terminou com o incêndio de um quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e a morte de um pedestre. Segundo testemunhas, um veículo Volvo desgovernado bateu na traseira de um Peugeot, subiu uma mureta, derrubou um poste, dois coqueiros e atingiu o quiosque, pegando fogo em seguida. O acidente aconteceu por volta das 7h, na altura da reserva ambiental da praia. Um homem que estava no estabelecimento morreu. Os dois motoristas não se feriram. Os bombeiros interditaram os dois sentidos da Avenida Lúcio Costa, na praia, durante toda manhã.