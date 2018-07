Acidente de helicóptero mata quatro militares em MS Quatro pessoas morreram após a queda de um helicóptero do Exército na noite de ontem em Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Morreram no acidente dois capitães, um sargento e um cabo. Segundo o Comando do Exército, a aeronave Esquilo, do Destacamento do 3º Batalhão de Aviação, sediado em Campo Grande, caiu em Nhecolândia, próximo a Corumbá.