Acidente de ônibus com destino a Paraty deixa 4 mortos Quatro pessoas morreram e pelo menos 20 ficaram feridas por volta das 23 horas de ontem na altura do quilômetro 591 da BR-101, a 20 quilômetros de Paraty (RJ), próximo da divisa entre Rio de Janeiro e São Paulo. No local, um ônibus da Viação Reunidas, que saiu do Terminal do Tietê, na capital paulista, e seguia para Angra dos Reis (RJ), saiu da pista, num trecho de curva, e caiu numa ribanceira. Segundo testemunhas, o motorista tentou fazer a curva numa velocidade incompatível com o traçado da rodovia naquele trecho.